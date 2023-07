Catania, dal Pescara Chiarella e il serbo “El Pocho” Bocic

Il Catania è a caccia di ali per volare con il 4-3-3 di mister Luca Tabbiani. La conferma di Marco Chiarella va in questa direzione e secondo quanto riporta oggi il quotidiano abruzzese Il Centro, l'accordo con il Pescara è ormai vicino e si rispetterà la volontà del calciatore classe 2002 di rimanere in maglia rossazuzrra. La novità è che con Chiarella potrebbe raggiungere la Sicilia anche Milos Bocic, attaccante serbo classe 2000. Sull'ex Frosinone (12 presenze in B con la squadra ciociara) c'era stato un sondaggio del Pontedera ma ora il Catania sembra aver fatto un passo avanti. Bocic soprannominato "El Pocho" ha esordito con la maglia del Pescara nel 2020. Talento cristallino e mentalità da campione. Milos Bocic è stato girato in prestito dal Delfino a Gennaio alla Pistoiese, in Serie C dove realizzò 3 reti in 10 presenze. Catania potrebbe essere la sua nuova avventura.