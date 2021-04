Catania, dalla baldinizzazione di Russotto a quella strana decisione

Russotto corre tanto e copre le linee di passaggio

"Del tecnico del Catania Francesco Baldini si sono dette e scritte tante cose positive dal giorno del suo approdo alle pendici dell’Etna. Eppure l’ex Trapani non era considerato un allenatore all'altezza per il campionato di Serie C. Invece il mister si sta facendo apprezzare anche per essere stato capace in pochi giorni di lavoro di plasmare a sua immagine i giocatori specie nella fase di non possesso dove il Catania dimostra di essere una squadra. Gli attaccanti in fase di non possesso si sacrificano e non c’è più chi si disinteressa degli avversari quando la squadra si sta difendendo. In alcune partite del Catania sotto la gestione Baldini si è vista la differenza tra si sbatte perché “deve” e chi lo fa perché è convinto che sia giusto e utile.

"BALDINIZZAZIONE - La baldinizzazione di Andrea Russotto è uno dei segreti della cavalcata rossazzurra. I tifosi si godono un Catania più offensivo anche se molte volte pecca di cinismo l'undici etneo. E concentrandoci sulla fase di non possesso emerge come sia molto faticoso non solo segnare ma anche tirare al Catania. Certo il finale del match contro il Catanzaro fa testo a parte ma i rossazzurri prima avevano gestito bene la partita.

"DIFESA DI SQUADRA - La fatica è dovuta all’idea di difesa di squadra che i rossazzurri hanno perfettamente metabolizzato e di cui Russotto è un perfetto esecutore. Senza addentrarci in assurde guerre di religione, anche il mitico Barcellona di Guardiola difendeva di squadra, ma avendo giocatori con caratteristiche tecniche e strutture fisiche particolari declinava questo concetto occupando la metà campo avversaria e togliendo aria e spazio con una pressione immediata. Il Catania di Baldini, preferisce dominare nella propria metà campo e per farlo ha la necessità di ricompattarsi in fretta negli ultimi trenta metri rallentando l’avanzata degli avversari grazie al lavoro delle punte. Piccolo, Reginaldo e soprattutto Russotto svolgono questo compito in maniera ottimale. Viene chiesto da Baldini di coprire le linee di passaggio e sfruttare una facilità di corsa per andare in pressione sul primo portatore avversario, tutto a dimostrazione che anche saper difendere bene è un’arte.

EXTRA CAMPO - E' di ieri la notizia che il Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza per discutere sui due punti di penalizzazione al 5 maggio 2021. Una scelta infausta visto che nel frattempo sarà finito il campionato regolare e i due punti possono risultare pesanti per il Catania ma anche per gli avversari. Non si capisce il senso di questa scelta ma è così. Il Catania dovrà fare la sua parte in queste due ultime partite che restano di campionato contro Casertana e poi Foggia per cercare di difendere il quinto posto e provare a conquistare il quarto. Il Bari è a +5 ma se il Collegio di Garanzia dovesse decidere di restituire i 2 punti ecco che i pugliesi si potrebbero scavalcare.