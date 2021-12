Catania, De Canio a ISP: “Fare bene calcio adesso è difficile. Tifosi nel cuore”

L'ex allenatore del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Tanti ricordano ancora il tecnico del Catania Gigi De Canio approdato alle pendici dell'Etna a ottobre del 2013 al posto di Rolando Maran. Ma a gennaio del 2014 la pesante sconfitta (1-4) casalinga contro il Siena negli ottavi di coppa Italia costò la panchina al tecnico di Matera che non riuscì a dare la scossa sperata. Pulvirenti riaffidò poi la guida all'allenatore cacciato ad ottobre. De Canio ottenne appena 2 vittorie in 11 gare di campionato, 6 sconfitte su 6 in trasferta, con 18 gol al passivo.