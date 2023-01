Catania, De Luca: “Grazie al “profeta” riesco a segnare”

L'attaccante del Catania Giuseppe De Luca ha aperto le marcature al “Razza” con una pregevole conclusione sugli sviluppi di un calcio piazzato, capitalizzando l’assist di Chiarella. Per l’attaccante lombardo si tratta del quarto gol stagionale: “Sono contento, il nuovo anno è iniziato davvero nel migliore dei modi. Dobbiamo vincere il campionato prima possibile. Con i nostri tifosi al seguito è come se giocassimo sempre in casa, speriamo comunque di far gol presto anche al “Massimino”. L’esultanza? Il gol è frutto di schemi che proviamo in settimana, Zeoli è molto preparato e lo prendo simpaticamente in giro, definendolo “il profeta delle palle inattive”, così ho festeggiato con lui. Abbiamo un grande gruppo ed è davvero difficile trovarlo così: siamo molto uniti, c’è un’atmosfera indescrivibile ed è coinvolto anche chi gioca meno. Andiamo avanti, non mi devo cullare”.