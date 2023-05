Catania, De Luca: “Vogliamo lo Scudetto. Vorrei rimanere e fare qualche gol in più”

In conferenza stampa questo pomeriggio si è presentato l'attaccante del Catania, Giuseppe De Luca. Queste le sue dichiarazioni: "La Poule Scudetto ci darà la possibilità di riscattare la sconfitta contro il Trapani. Domenica faremo di tutto per portare a casa la vittoria offrendo anche spettacolo. Noi ci teniamo a fare bene e battere il Sorrento. Vogliamo portare a casa questo scudetto. Il campionato è stato difficile e quello prossimo sarà più complicato ma dobbiamo dare sempre il massimo. Potevo fare qualche gol in più ma la stagione è stata buona come squadra leggermente meno dal punto di vista personale. Sono venuto a Catania per riportare il club in C e ci sono riuscito. Questa piazza dà tanto e vedere la passione che c'è allo stadio e in strada ti fa sentire orgoglioso di indossare questa maglia. Spero di continuare a giocare a Catania anche la prossima stagione per regalare altre gioie al pubblico e alla società".