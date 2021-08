Catania dei record in A: cosa fanno oggi i calciatori che riscrissero la storia

Una stagione esaltante per i tifosi che sognarono l'Europa

Nel calcio riscrivere la storia del proprio club è diventata un’abitudine per le squadre forti e con tanti fuoriclasse in campo. La Juventus prima di cedere lo scettro all’Inter ha riscritto la storia del calcio italiano vincendo lo Scudetto per 9 anni di fila e per i tifosi bianconeri è stata una piacevole abitudine. Ma anche le squadre che stabiliscono altri record vengono sempre ricordate dal proprio popolo.