Catania, Del Grosso: “Esclusione dal campionato è fatto assurdo”

Del Grosso ha detto la sua sul caso Catania

L'ex calciatore del Catania, Alessandro Del Grosso, rossazzurro nella stagione 2002/03, intervistato da “Tuttobari.com”, si è espresso sull’esclusione dal campionato del club etneo. «Da ex mi è scesa qualche lacrima. Venire esclusi a 3 giornate dalle fine, è assurdo, non se lo meritano. Perché non si è fatto finire il campionato? Sarebbe stato più giusto farlo al termine del girone d’andata, la situazione era nota perché si è continuato a farli giocare? E’ una storia che non riguarda il Bari ma immaginate se avessero ancora dovuto incontrare il Catania con un primo posto in gioco, sarebbe successo il finimondo. Per chi si gioca i playoff e la retrocessione è falsato, due partite sono tantissime».