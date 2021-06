Catania, depositata la documentazione per l’iscrizione al campionato

Adesso bisogna aspettare l'ok definitivo dalla Covisoc

Il Catania ha presentato alla Lega Pro la documentazione associata per l'iscrizione al campionato di Serie C 2021/22. Adesso bisogna aspettare l'ok definitivo dalla Covisoc ma un passo importante è stato fatto. La società etnea è riuscita a effettuare entro la scadenza del 28 giugno i pagamenti degli stipendi ai calciatori fino a Maggio 2021, le tasse fino a Febbraio 2021, l'Inps fino a Maggio 2021 e la fideiussione assicurativa di € 350.00,00 a favore della Serie C. Queste erano le procedure per restare aggrappati al calcio professionistico. Si è rivelato assai prezioso il contributo volontario dei tifosi che hanno versato nel conto aperto dalla società etnea una somma che sfiora le 150 mila euro.

PROCEDURA - Entro l’8 luglio la Covisoc comunicherà alle società l’esito delle istruttorie. Il 13 luglio potranno essere presentati i ricorsi (no integrazione di documenti), che verranno discussi nella giornata successiva. Il Consiglio federale del 15 luglio si occuperà di definire quali saranno gli organici per la stagione 2021-22. In caso di posti vacanti in seguito a bocciature Covisoc, si procederà con i ripescaggi (graduatoria tra le partecipanti ai playoff di Serie D e le retrocesse dalla C). Nessuna riammissione se oggi non ci saranno rinunce. Per le squadre neopromosse in Serie C, in caso di iscrizione non perfezionata si terrà conto della graduatoria delle vincenti playoff (l’Aglianese è in vantaggio).