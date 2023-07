Catania, Di Carmine e Bidaoui gli altri obiettivi per l’attacco

Come anticipato da Itasportpress.it, lo scorso 11 luglio, il Catania è sulle tracce di Samuel Di Carmine (34) che è stato protagonista delle promozioni dalla serie B alla serie A di Verona e Cremonese, mentre nell’ultima stagione è ritornato al Perugia in serie B collezionando 29 presenze e realizzando 4 gol. Al calciatore svincolato il Catania ha offerto un ingaggio importante. Si attende la risposta ma la trattativa con l'agente del calciatore toscano è ben avviata. Notizia dell'arrivo di Di Carmine confermata stasera anche da Sky Sport che ha accostato al Catania Soufiane Bidaoui, calciatore marocchino di 33 anni con cittadinanza belga, ala del Frosinone. La scorsa stagione prima parte ad Ascoli, 11 presenze e zero gol e poi con il club ciociaro 8 presenze e zero gol.