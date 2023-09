Catania, Di Carmine: “I due gol spinta importante per migliorare la condizione”

Le parole dell'attaccante del Catania, Samuel Di Carmine al termine del match vinto contro il Picerno grazie a una sua doppietta: "Ringrazio la squadra che mi ha supportato per fare bene. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravo Mino (Chiricò ndr) a darmi una bella palla. Non sono al 100% e ci vuole pazienza. Mi mancano due settimane per essere al top ma i gol di oggi sono una spinta importante per arrivarci presto. E' stato bello segnare davanti a questo pubblico meraviglioso che ci ha spinto per tutta la gara. Adesso pensiamo alla prossima partita che sarà anche molto difficile come tutte quelle in C"