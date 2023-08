Catania, Di Carmine: “La 10 di Lodi un onore. Conosco girone e voglio far vedere chi sono”

Prime parole ufficiali per il neo arrivato in casa Catania , Samuel Di Carmine . Il centravanti ha parlato ai canali del club rossazzurro esprimendo tutta la sua gioia per l'approdo in squadra e non solo.

Si parte dalla scelta della maglia numero 10: "Sono felicissimo per questa nuova avventura che mi porta grandissimo entusiasmo e spero di ripagare la fiducia. La 10 affidata a me da Lodi? Ringrazio Ciccio per i messaggi. Mi ha fatto capire cosa potrà essere il Catania per me e l'impegno che dovrò mettere per la maglia. Lo ringrazio per la 10 davvero, per me è un grande onore ed è anche il mio numero fortunato. Io e lui abbiamo giocato un anno insieme. Io ero un ragazzino e lui mio ha aiutato", ha detto l'attaccante.