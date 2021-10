Catania, Di Marzio a ISP: “Baldini come Ponzio Pilato. Una società seria l’avrebbe cacciato”

L'ex allenatore del Catania della storica promozione in Serie A nel 1983 attacca Baldini per le dichiarazioni di ieri

Riguardo allo sfogo del tecnico del Catania – Francesco Baldini – post Virtus Francavilla, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Gianni Di Marzio, storico allenatore e dirigente. “Baldini come Ponzio Pilato se n’è lavato le mani e ha passato la patata bollente alla società. Io ho una mia idea. Un allenatore non può attaccare così la propria società. Solitamente una società seria ti manda via all’istante". Di Marzio poi dice la sua sulla squadra che fatica in campionato: "La rosa non è stata costruita bene -spiega l'ex allenatore etneo - . Il Catania ha mantenuto la matricola a costo di andare incontro a questi problemi economici”.