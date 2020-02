Catania, Di Natale a ISP: “Qui per riportare club dove merita. C’è piano per far tornare i tifosi. Su Lo Monaco…”

Il nuovo amministratore delegato del Calcio Catania Giuseppe Di Natale, ha parlato ai microfoni di Itasportpress presentando il programma che attuerà per cercare di risollevare il club etneo che attraversa una fase turbolenta.

Ingegnere Di Natale, potrebbe esserci un piano di rifinanziamento della Finaria, per fare del Calcio Catania ancora un’azienda viva?

“Sono aspetti tecnici interni che seguo personalmente in quanto sono anche liquidatore Finaria. Per il momento non posso aggiungere altro ma mi spenderò per il futuro della società di via Magenta”

In tema di nuovi investitori pronti a rilevare la società, avete ricevuto l’evidenza fondi dalla cordata di imprenditori rappresentati dal Comitato promotore?

“In atto c’è un dialogo aperto tra i nostri consulenti e quelli degli altri soggetti interessati all’acquisizione del club che stanno valutando le modalità di accesso ad una vera trattativa. Altre valutazione le faremo più in avanti se ci saranno cose concrete”

Ingegnere Di Natale lei è di passaggio da Torre del Grifo o programma la risalita del club e quindi rimarrà per lungo tempo?

“Io starò il tempo necessario per dare al Calcio Catania quello che merita e parlo anche di una categoria consona al valore di questo glorioso sodalizio. Se ci vorrà tanto o poco non lo so, ma occorre il tempo necessario per fare le cose per bene. Io darò tutto me stesso, intendo anche anima e corpo, per il Calcio Catania e chi mi ha appiccicato addosso l’etichetta di palermitano, io dico a gran voce per tre volte “Fozza Catania, Fozza Catania, Fozza Catania”. Le dietrologie e i campanilismi non mi scalfiscono specie in ambito professionale. Sono un catanese appassionato di questa squadra”

Acquistare il Calcio Catania che milita in Serie C, ripianare i debiti e fare una squadra forte per vincere il campionato: è un progetto oneroso dal punto di vista dell’investimento per chi vorrà rilevare il club. Cosa farete per attrarre nuovi acquirenti?

“Il Calcio Catania ha una storia, una tradizione e un bacino d’utenza importante che sono valori importanti. I beni si valutano da un doppio punto di vista: i valori intrinseci ed estrinseci e poi c’è il concetto legato alle potenzialità. E’ vero serve un investimento importante, ma questi sono discorsi che si faranno dopo e non in questa fase. E’ opportuno però mantenere un profilo di riservatezza quando si avviano trattative serie”.

State cercando un nuovo Ds e un nuovo Dg visto che Lo Monaco ha fatto sapere di aver chiuso l’avventura a Catania ?

“Ci stiamo occupando a 360° delle necessità della società. E’ opportuno però in questa fase mantenere riservatezza. Ci sono le esigenze ma nessuna urgenza. Affermare che Lo Monaco non è più operativo è vero ma anche parzialmente falso, ma non è questo il problema perché al momento non ci sono vuoti. Tutti i settori sono presidiati per fare in modo che i risultati sperati arrivino, inoltre le attività vengono seguite dalle persone che hanno competenze, esperienza e capacità”.

Da fuori si avverte un vuoto di potere all’interno della società. Le risulta?

“Non parlo delle cose che riguardano il passato ma non ho percepito dal giorno del mio insediamento questo vuoto di potere. Non ci sono atteggiamenti scomposti da parte dei nostri tesserati. C’è un supporto alla squadra a 360° e ognuno con i propri ruoli”.

Ci sono in arrivo scadenza importanti come gli stipendi ai calciatori. Si sente di rassicurare i tifosi?

“I tifosi li rassicuriamo in ogni caso perché questa società non è votata a non ottemperare gli obblighi e le scadenze. Tutto quello che sarà necessario verrà fatto nei modi nei tempi giusti con l’impegno e lo sforzo di tutti”.

Sono crollati gli incassi da botteghino che hanno toccato una cifra a partita vicina a 6 mila euro. Ha un piano per riportare i tifosi allo stadio?

“Stiamo lavorando per questo e non penso sia una frattura insanabile. L’amore per la maglia non si può cancellare. Sono sicuro che i tifosi torneranno allo stadio a sostenere la propria squadra. Stare lontano dai nostri tifosi è una sofferenza e sono certo che loro torneranno e io ho già alcune cose per far tornare l’innamoramento sopito”.

Si ringrazia l’Ufficio stampa del Calcio Catania e in particolare il responsabile Angelo Scaltriti.