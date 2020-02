Catania, Di Natale rassicura: “Non siamo alla fine. La squadra stia serena. Sulla cessione…”

Giuseppe Di Natale, appena eletto nuovo amministratore delegato del Catania, ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport in cui fa chiarezza sulla situazione societaria del club etneo. Ecco le sue parole:

MOMENTO – L’ad si è detto a lavoro: “Siamo all’opera per risanare la società, la situazione è complessa ma non compromessa. Stiamo già esaminando carte e studiando in che modo muoverci. Ci tengo a precisare che ho assunto una carica totalmente autonoma. C’è una collaborazione d’intenti con il presidente Davide Franco ma la linea è di assoluta indipendenza”. Sul momento che potrebbe vivere la squadra Di Natale ha poi aggiunto: “Occorre dare ai calciatori serenità, bisogna tornare compatti, l’ambiente deve rasserenarsi e anche così arriveranno i risultati”. E sulla cessione: “Si stanno adoperando i consulenti per stabilire le modalità di approccio ed eventualmente le trattative. Ci si deve prima presentare, conoscere e se ci saranno i presupposti, ci si incontrerà per le modalità del caso”.