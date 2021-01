Catania, Di Piazza: “Rinunciato a tanti soldi per tornare. Passato alle spalle. Ai tifosi chiedo…”

Matteo Di Piazza si ripresenta al Catania. L’attaccante veste di nuovo la maglia degli etnei. Dopo l’annuncio delle scorse ore, ecco anche qualche prima parola rilasciata a La Sicilia in cui conferma la sua grande voglia di fare bene anche con una particolare richiesta alla tifoseria.

Di Piazza: “Passato alle spalle. Ai tifosi chiedo…”

“Ho voluto fortemente tornare e vivere di nuovo questa esperienza”, ha detto Di Piazza. “Sono cresciuto qui e sono molto legato alla maglia del Catania. Ero un ragazzino, poi negli anni vissuti nel settore giovanile sono diventato un calciatore. Devo molto al Catania. Non l’ho mai dimenticato e mai lo dimenticherò”. “La scelta di lasciare il Catanzaro e tornare in Sicilia? Beh, devo dire che in questa sessione di mercato c’erano tante società interessate a me. Ho rinunciato a tanti soldi e proposte allettanti ma devo dire, con tutto il rispetto per le altre società, che il Catania per il sottoscritto è speciale. Grazie a Pellegrino per questa opportunità”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Non è più tempo di pensare al passato, ma al futuro. Guardiamo avanti e sono convinto che possiamo fare bene. Ai tifosi del Catania ho tanto da dare ma anche una cosa da chiedere: sostegno. Per me è sempre stato fondamentale”.