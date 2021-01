Catania, Di Piazza un gran debutto e il Monopoli viene rimontato

Il Catania rimonta il Monopoli e al Massimino vince con il punteggio di 3-1 con gol di Di Piazza, Dall’Oglio e Reginaldo. Un successo che consolida la buona posizione in classifica degli etnei che pur con molti titolari assenti hanno avuto la forza di conquistare i tre punti dopo lo svantaggio iniziale. La squadra di Raffaele che ha iniziato con il 3-4-3 con Di Piazza al debutto in attacco (gol e assist), ha giocato una partita giudiziosa e con un progetto tattico moderno che vede tutti i reparti coinvolti. Un calcio che somma idee alla buona qualità degli interpreti. Insomma a tratti anche spettacolare la manovra rossazzurra. Per il Catania una marcia in continua crescita anche dal punto di vista fisico contro un Monopoli dato in salute. La squadra di Raffaele on campo già mercoledì contro la Juve Stabia in trasferta.

CRONACA – Raffaele senza Sarao, Pinto, Piccolo e Russotto ha varato un Catania con il 3-4-3. In difesa Giosa al posto di Tonucci con ai fianchi Sales e Silvestri. In mezzo al campo Welneck con Rosaia e sulle fasce Calapai e Zanchi mentre in attacco tridente con Manneh partito largo a destra, Reginaldo e Di Piazza. Monopoli con il 3-5-2. Primo tempo che vive una lunga fase di studio con il Catania che cerca di imporre il proprio gioco ma il Monopoli appare guardingo e reattivo. Dopo 15’ di fraseggio sterile il Catania subisce il vantaggio ospite che matura al 19’: cross di Tazzer sulla destra e Bunino anticipa Sales e batte Confente, La squadra di Raffaele è poco intraprendente anche sulle fasce e il Monopoli ruba palla e riparte sfruttando la profondità anziché arrivare dalle parti di Giosa con il giro palla. Ma un errore a centrocampo dei biancoverdi consente a Calapai al 40’ di inserirsi sulla destra e pennellare un preciso cross che trova la testa di Di Piazza che insacca sfruttando anche l’indecisione del portiere del Monopoli. Primo tempo che si chiude sull’1-1 e conferma che il Catania senza Piccolo è un’altra cosa. L’assenza anche di Russotto ha tolto qualità al reparto avanzato a tre di Raffaele ma Manneh, Reginaldo e Di Piazza si sono spesso scambiati la posizione non dando punti di riferimento alla difesa avversaria. Dopo l’intervallo il Catania si è presentato con due novità: Dall’Oglio al posto di Manneh e Biondi al posto di Zanchi per un 3-5-2. E proprio l’ex Brescia è riuscito ad andare a segno al 48’: Biondi serve Di Piazza, il cui cross basso trova Dall’Oglio pronto alla deviazione in rete. Dopo il vantaggio la squadra rossazzurra ha abbassato il ritmo e poi Raffaele ha cambiato il terzo uomo: al 60’ in campo Golfo al posto di Di Piazza. Catania che ha fatto anche il terzo gol con Reginaldo che ben piazzato in area ha colpito con un preciso tiro all’angolino. Vittoria meritatissima della squadra etnea che dimostra di avere un vero progetto tattico moderno. Mercoledì Catania nuovamente in campo sul terreno della Juve Stabia.

Tabellino

Catania-Monopoli 3-1: 39′ Di Piazza, 48′ Dall’Oglio, 79′ Reginaldo-19′ Bunino

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales (82′ Tonucci), Giosa, Silvestri; Calapai, Rosaia (82′ Maldonado), Welbeck, Zanchi (46′ Biondi); Manneh (46′ Dall’Oglio), Di Piazza (60′ Golfo), Reginaldo. A disp.: Martinez, Noce, Claiton, Izco, Vrikkis. All. Raffaele.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio (62′ Zambataro), Bizzotto, Mercadante; Tazzer (67′ Currarino), Paolucci, Vassallo, Piccinni (66′ Liviero), Nicoletti; Starita, Bunino (72′ Soleri). A disp.: Taliento, Oliveto, Guiebre, Steau, Arena, Lombardo, Samele. All. Scienza.

ARBITRO: Longo di Paola (Cavallina-Pascali).

MARCATORI: 19′ Bunino, 39′ Di Piazza, 48′ Dall’Oglio, 79′ Reginaldo

NOTE: Ammoniti: Mercadante, Piccinni (M), Zanchi, Rosaia, Sales, Silvestri (C)