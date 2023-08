Catania, emergenza in difesa e Quaini è un caso. Nomi in ballo per il bunker di Tabb

Luca Tabbiani affronta il sole di Zafferana Etnea senza cappellino. È sempre dentro il campo e mai con le mani conserte, quando osserva i suoi ragazzi all'interno del rettangolo verde. Ferma il pallone, dispensa consigli e chiede ripetizioni. Dispiace che in questo ritiro di Zafferana manchi lo sguardo attento e appassionato dei tifosi, perchè gli applausi sarebbero stati scoscianti per il mister. Per adesso l’applauso se lo prende il portiere Bethers quando a fine seduta para qualche rigore in attesa che anche Livieri faccia lo stesso.