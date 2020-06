Catania, diramata lista convocati e lunedì i giocatori potranno allenarsi

Nell’attesa di tornare in campo, si corre. La Serie C che nell’ultimo Consiglio federale si è mostrata compatta su giocare i playoff e i playout, adesso va veloce e società e giocatori si sono ritrovati per concordare un piano. Molti club hanno già avviato l’attività di preparazione fisica in vista del ritorno in campo fissato per l’1 luglio. Il Catania farà i playoff come anticipato da Itasportpress (poi ufficializzato dal club nella serata del 10 giugno) e la novità di questa mattina è che la società ha diramato la lista dei convocati e il giorno del ritorno a Torre del Grifo fissato per lunedì prossimo.

TORRE DEL GRIFO SANIFICATO

Torre del Grifo è già stato sottoposto a una pulizia generale a spese del club ed è stata completata la sanificazione. Il tecnico, lo staff e il medico sociale stanno predisponendo il piano di allenamenti, mentre è stato predisposto un piano per i test sierologici ai giocatori. Comunque da lunedì dunque allenamenti individuali al centro sportivo all’interno del quale sono state adottate tutte le misure sanitarie necessarie.

PIANO LAVORO LUCARELLI

Probabilmente Lucarelli farà lavorare la squadra a gruppi di quattro o cinque calciatori. A proposito, oltre a Di Molfetta e qualche altro calciatore deciso a non scendere in campo, il Catania confida che quasi tutti i componenti della rosa rispondano alle convocazioni. Si ipotizza in via Magenta che solamente tre o quattro calciatori “desertino”. Intanto è stato comunicato che i calciatori in scadenza al 30 giugno possono rimanere a Catania e giocare i playoff. E’ di ieri la notizia che i calciatori in scadenza possono rimanere nei rispettivi club almeno fino al 31 agosto con emolumenti pagati in base ai giorni di lavoro.