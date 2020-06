Catania, domani alle 11 scatta il ritiro. Le ultimissime

È tutto pronto in casa Catania in vista della ripresa degli allenamenti in programma domani, lunedì 15 alle ore 11. I calciatori arriveranno quasi tutti domani, ma è probabile che qualcuno possa giungere in sede martedì 16 giugno. Previste sedute a gruppi dove sarà coinvolta tutta la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli visto che non ci sono infortunati. Unici calciatori che al momento non vogliono partecipare ai playoff di Serie C per il mancato pagamento degli emolumenti sono Furlan, Barisic, Di Molfetta e forse Esposito. La giornata sarà aperta in mattinata da test medici, che coinvolgeranno giocatori, allenatori e tutto il personale a contatto con la squadra. Già a Catania il tecnico Lucarelli ma anche molti calciatori sono nel capoluogo etneo. La squadra rossazzurra al termine del lavoro resterà presso il centro sportivo di Torre del Grifo nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati. Il debutto nei playoff è previsto l’1 luglio con la Virtus Francavilla ma se la Ternana dovesse vincere la Coppa Italia, il Catania passerà al turno successivo visto che la Vibonese ha rinunciato a scendere in campo.

FURLAN DICE NO

BARISIC DICE NO

DI MOLFETTA DICE NO