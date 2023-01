Catania, domenica a centrocampo uno striscione per la pace

Bambine e bambini, speranza del futuro, esporranno domenica a centrocampo uno striscione per la pace, prima ricchezza ed esigenza per l’umanità. Catania SSD e Comunità di Sant’Egidio di Catania sottolineano con forza e convinzione la necessità di ricercare la pace e di esserne ambasciatori in ogni tempo. Il direttore generale Luca Carra osserva: “Crediamo fortemente nelle potenzialità educative del calcio e nella sua capacità di evidenziare valori fondamentali per la comunità: la pace è vita ed è sempre indispensabile tra individui e tra popoli, nessuno può farne a meno. Lo sport, in quanto linguaggio universale, naturalmente unisce se interpretato e vissuto nel pieno rispetto delle regole; anche la scelta delle parole, dei simboli, dei comportamenti e dei gesti più opportuni può incidere per costruire un rispetto che porta alla pace, bene prezioso. L’iniziativa in vista di Catania-Ragusa aggiunge una sana riflessione a questa prima gara del 2023”.