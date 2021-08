Catania, dopo Monopoli diversi calciatori hanno chiesto di andare via

Momento complicatissimo a Catania con i calciatori decisi a cambiare aria

Momento complicato per il Catania dopo la sconfitta di ieri a Monopoli, una gara che ha lasciato tanti malumori nello spogliatoio rossazzurro. Pare infatti che l'unità di intenti tra calciatori e società si sia sfaldata. Il mister Francesco Baldini alla vigilia della bruttissima sconfitta in terra pugliese, aveva detto che i suoi ragazzi erano motivatati nel fare bene e nel proseguire il percorso nonostante il ridimensionamento del progetto tecnico spegnendo le voci di un vero fuggi-fuggi. Ma il risultato del 'Veneziani' e le vicende societarie difficili, dove non brilla certamente la chiarezza, hanno fatto cambiare idea a diversi calciatori che hanno chiesto ai loro agenti di guardarsi attorno in queste ore conclusive della sessione estiva di calciomercato. Ci sono giocatori esperti, con un passato più lungo in maglia rossazzurra, che non ne possono più, questo è il termine esatto, e se ne vogliono andare.