Catania, dopo sigle del 16 gennaio adesso la firma del contratto preliminare

Il Catania si avvicina al closing e stasera è stato fatto un passo avanti per il passaggio di proprietà al gruppo Tacopina. Questo il comunicato del club etneo relativo alla firma del preliminare avvenuto oggi. Il contratto preliminare relativo all’acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A., cristallizzato nella struttura e nei contenuti a seguito delle sigle apposte sabato 16 gennaio e dell’esame congiunto dei documenti allegati, è stato firmato oggi, negli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, da Joe Tacopina e Giovanni Ferraù, presidente della SIGI S.p.A.

Per effetto della sottoscrizione, l’accordo preliminare diviene giuridicamente efficace e conseguentemente vincola le parti alla futura stipula dell’atto notarile avente ad oggetto le suddette quote del Calcio Catania. Come già specificato, si procederà al closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali.