Catania, doppio augurio speciale sui social

Cinque partite, cinque vittorie. Il campionato di Serie D del Catania è iniziato alla grandissima. Punteggio pieno, primo posto in classifica e tanto, tantissimo entusiasmo. Anche questa settimana è partita dunque alla grande e sui social, oltre a festeggiare Jefferson, eletto MVP dell'ultima gara contro il Castrovillari, si fa festa, e in questo caso davvero, per altri due calciatori.