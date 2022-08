Catania, ds Laneri: “Per Litteri bisogna attendere ancora. Ecco chi prenderemo”

Il ds del Catania, Antonello Laneri ha parlato ai giornalisti presenti nell'impianto sportivo di Ragalna. Toccati temi mercato e prospettive in campionato: "Per l'attaccante Litteri stiamo facendo delle valutazioni -ha spiegato il ds rossazzurro- però siamo vicini anche perchè la volontà c'è da entrambe le parti di chiudere la trattativa. Il ragazzo sta bene fisicamente e le visite sono state di routine".

Serie D - "Il campionato che slitta è un bene perchè abbiamo più tempo per amalgamare questa squadra. Ci mancano un portiere classe 2004, due under 2004 e forse un difensore. In attacco forse arriverà un under così il mister avrà più scelte. In vista della partita di Coppa Italia con la Sancataldese posso dire che la squadra sta bene fisicamente e vogliamo iniziare il cammino in maniera positiva. Il modulo che sia 4-3-3, 4-2-3-1 o 3-5-2 lo deciderà l'allenatore, il mio compito è quello di dare calciatori funzionali al suo progetto tattico. Ammazzare il campionato? Noi vogliamo vincere il campionato" ha sottolineato Laneri.