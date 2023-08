Catania, Dubickas è rossazzurro. Poi in giornata in arrivo un secondo colpo

Edgaras Dubickas ha già il biglietto aereo per Catania. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, l'agente del calciatore lituano 25enne, ha raggiunto l'intesa con il club etneo che oggi forse potrà anche annunciarlo. L'attaccante lo scorso anno al Pordenone ha realizzato 8 gol in 35 partite ed è sicuramente un buon elemento per il reparto avanzato di mister Luca Tabbiani. Bel colpo del d.s. Antonello Laneri che porta a Ragalna un altro svincolato di qualità importante. Nelle ultime tre stagioni in Serie C, Dubickas ha segnato 23 gol con le maglie di Pordenone, Piacenza e Livorno. Torna in Sicilia dopo una breve parentesi alla Sicula Leonzio da gennaio del 2019 dove segnò due reti nelle nove partite che giocò. Ma il calciomercato del Catania non termina con l'approdo alle pendici dell'Etna della punta, il diesse Laneri infatti tiene d'occhio una mezzala che potrebbe firmare anche nelle prossime ore.