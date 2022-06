Catania, due americani hanno provato a prendere il club

John Aiello, avvocato newyorchese, prima di rilevare il Cesena ha cercato di comprare il Catania insieme al socio Robert Lewis. Lo ha rivelato a Tuttosport quest'ultimo: "Sono da poco dentro il calcio italiano, ma ho compreso alcune dinamiche. Prendere il Cesena è stata una scelta in sinergia con la vecchia proprietà, per gestire insieme la società. Nel contratto ci sono dei meccanismi per garantire l'uscita di una parte o dell'altra. Con John Aiello avevamo visionato anche il Catania e altre realtà italiane. Dopo qualche mese è venuta fuori la possibilità di acquistare il Cesena". Robert Lewis, classe 1964 e sposato con la pesarese Paola Sarti, dirige dal 1996 la JRL Group, società con base lavorativa a Manhattan. John Aiello è un avvocato newyorchese di 47 anni, di chiare origini italiane. Si è laureato col massimo dei voti alla Georgetown University e subito ha iniziato una super carriera nella finanza. Dal 2003 al 2011 ha lavorato alla Goldman Sachs. Il Catania, che era di proprietà della Sigi quando finì nel mirino di Lewis e Aiello, poi fallì nel dicembre del 2021 e attualmente attende di essere rilanciato da nuovi imprenditori che hanno presentato al Comune etneo la manifestazione di interesse per ottenere il titolo sportivo.