Catania, due nuovi attaccanti nel mirino

Tessera dopo tessera, il mosaico Catania sta prendendo forma. Il direttore Laneri sta lavorando col bilancino alla rosa chiamata a riaffrontare la Serie C dopo una stagione in D. Il reparto più bisognoso di innesti è quello della difesa, in special modo la zona centrale ma anche in attacco i rossazzurri hanno bisogno di fare mercato soprattutto nell’ottica di “sdoppiare” gli elementi del tridente. Manca per esempio un centravanti di esperienza, con il ruolo per ora coperto da Sarao (33 anni) e dal nuovo acquisto Popovic (20). Se prendere Galabinov sembra proibitivo per ingaggio mentre è complicata per avere il sì da Di Carmine, il radar di Laneri si è indirizzato su due calciatori con un passato in Serie B. Uno è lo svincolato Davide Marsura classe 1994 ex Ascoli che può fare anche l'esterno. L’altro è l’attaccante della Reggiana, Andrea Arrighini di 33 anni che ha chiuso la stagione in C alla Pro Vercelli ed è tornato a disposizione del sodalizio emiliano che però lo ha messo in partenza. Con la maglia della squadra piemontese 36 presenze e due gol all’attivo. Ha giocato in B con Alessandria, Carpi, Cittadella e Avellino. E’ una punta centrale che può fare anche l’esterno.