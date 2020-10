Catania, due uscite e un passo avanti per Spolli che ha detto no alla B per tornare rossazzurro

Movimenti di mercato ancora oggi del Catania che ha operato in uscita e messo le basi per il ritorno del difensore Spolli. In uscita il comunicato del club etneo: Calcio Catania comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Luigi Rossitto e Giulio Frisenna, a titolo temporaneo, all’A.S.D. Licata Calcio. In entrata invece c’è Nicolas Spolli attualmente svincolato che dopo la decisione di risolvere il proprio contratto con il Crotone si è messo alla ricerca di una nuova avventura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il difensore argentino nelle ultime ore avrebbe rifiutato le proposte di Cosenza in Serie B e Sambenedettese in C con un preciso intento: attendere una chiamata dal Catania.