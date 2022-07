Catania, è caccia all’attaccante. Per l’allenatore c’è solo una pista. Le ultime

Sono ore decisive per il nuovo allenatore del Catania

Il Catania è molto attivo sul mercato e in queste ore il dg Luca Carra e il ds Antonello Laneri stanno avendo diversi colloqui per definire le strategie e allestire in breve tempo una squadra forte che possa vincere il campionato di Serie D a mani basse. La linea tracciata però è chiara: il Catania vuole portare avanti una politica gestionale virtuosa e non svenarsi accontentando le richieste, anche folli, di certi giocatori che pensano di venire alle pendici dell'Etna e chiedere cifre astronomiche. Le ampie finanze consentono l’assalto al bomber da più di 20 gol grazie a Ross Pelligra e al suo progetto ambizioso da 40 milioni, ma si sono allontanati nelle ultime ore due attaccanti over che erano nel mirino della dirigenza rossazzurra perchè hanno sparato alto.

ATTACCANTE - Frenata per Manuel Sarao l'attaccante del Gubbio che ha giocato una stagione a Catania in Serie C. C'è distanza tra la richiesta del calciatore e l'offerta del club etneo. La forbice è abbastanza larga visto che la punta pare avrebbe chiesto 100 mila euro e il Catania si è fermato a 60. Per il momento difficile un ritorno a Catania per il classe '89. Per l'attacco un altro nome nella lista di Antonello Laneri è quello di Luca Miracoli, classe '92 della Feralpisalò. Ma anche in questo caso tra richiesta e offerta c'è un bel margine e al momento l'operazione è in stand by. Per Francesco Lodi il ritorno a Catania non sembra vicino anzi è una pista al momento improponibile. Il dg Luca Carra non avrà solo un ruolo amministrativo essendo l'uomo dei conti, ma si occuperà anche di mercato. Ogni operazione dovrà passare dal suo ufficio quindi il lavoro del ds Antonello Laneri avrà la supervisione dell'ex dirigente del Parma.

ALLENATORE - Il Catania non ha ancora deciso quale sarà l'allenatore. Contatti sono in corso con diversi tecnici ma nelle ultime ore sono quasi usciti di scena Ezio Raciti e Fabio De Sanzo. Il primo pare si sia proposto e non è stato mai cercato concretamente dal Catania, mentre per l'ex mister dell'Acireale c'è stata una frenata brusca nelle ultime ore. Il Catania è alla ricerca di profili importanti come ha ammesso il dg Luca Carra e anche il vice presidente Vincenzo Grella a margine della conferenza stampa di mercoledì scorso. La pista seguita dai dirigenti etnei per il tecnico porta fuori dalla Sicilia e pare sia nel mirino un allenatore dal passato in club del Nord Italia.