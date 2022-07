Catania, è corsa a due per la panchina

Il Catania non ha ancora scelto la guida tecnica per la prossima stagione in Serie D. Domani però potrebbe essere ufficializzato l'allenatore che avrà il compito di guidare il Catania alla conquista della promozione. La dirigenza etnea deve sciogliere gli ultimi dubbi visto che sono rimasti solo due tecnici a contendersi l'ambita panchina rossazzurra. In pole c’è ancora Giovanni Ferrero (nella foto) che ha vinto il campionato col Giugliano nel Girone G di Serie D con una squadra molto forte, ma tutto è ancora aperto visto che finora il vice presidente Vincenzo Grella, il dg Luca Carra e il ds Antonello Laneri non hanno deciso ma lo faranno entro le prossime ore. I dirigenti etnei stanno valutando un altro allenatore che è in corsa con Ferrero che potrebbe essere la sorpresa dell'ultim'ora. Out definitivamente Turati, De Sanzo e Pazienza.