Catania, è fatta per Capanni

Ore intense di calciomercato, anche per il Catania. La società è molto attiva sul fronte attaccanti. Ormai è fatta per l’arrivo di Gabriele Capanni, classe 2000 di proprietà del Milan.

Il giocatore era in prestito al Novara dalla scorsa estate e in questa stagione ha totalizzato 11 presenze e una rete. Poche ore fa l’annuncio del ritorno a Milano del giocatore. L’intenzione è quella di mandarlo a giocare con continuità. In questo senso il Catania sembra la meta ideale per lui. L’affare è ormai fatto.