Catania, è fatta per l’attaccante Rosafio

L'attaccante esterno Marco Rosafio dopo settimane di corteggiamenti ha detto sì al Catania. Decisivo il ruolo dell'agente Giovanni Bia che è lo stesso del tecnico Luca Tabbiani. Il 29enne era svincolato dopo l'esperienza alla Reggiana di Aimo Diana dove ha collezione 29 presenze e un gol segnato alla Fermana lo scorso dicembre. Nel girone di ritorno spezzoni di gara e una sola partita per tutti i 90' contro il Pontedera. Rosafio che ha giocato anche a Messina è un attaccante molto duttile, rapido e bravo nell'uno contro uno, ha iniziato la carriera come ala, per venire poi impiegato dall'allenatore Roberto Venturato come seconda punta o prima punta; ha dichiarato di ispirarsi ad Arjen Robben. L'accordo col Catania al momento è per un biennale. La prima ala per il 4-3-3 di Tabbiani c'è già.