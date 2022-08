Catania, è fatta per Litteri

Trattativa che è vicina alla conclusione per l'arrivo dell'attaccante

Il Catania spalanca le porte a Gianluca Litteri che dovrebbe dire sì nelle prossime ore al ds Antonello Laneri. Per l'attaccante è pronto un biennale che il classe 1988 potrebbe sottoscrivere già domani e unirsi al resto del gruppo a Ragalna. Litteri è svincolato dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia della Triestina (49 presenze e 13 gol con gli alabardati) e ha tanta voglia di venire a Catania e giocare con la squadra della sua città. La Serie D non è affatto un problema per Litteri che ha già fatto capire le sue intenzioni.