Catania e… la Croazia: dopo Petkovic due i campioni vicini al rossazzurro

Dopo il terzo posto del 1998 e il secondo del 2018, la Croazia è tornata nuovamente sul podio del Mondiale avendo battuto sabato scorso per 2-1 il Marocco nella finalina del Khalifa International Stadium. La squadra del c.t. Dalic è stata una splendida protagonista di questo torneo in Qatar trascinata dai suoi campioni. La Croazia ha molte storie catanesi di calciomercato quando la squadra etnea stava stabilmente in Serie A. Bruno Petkovic indossò la casacca rossazzurra ma il mercato di ieri racconta che Marcelo Brozovic e Mario Pasalic sono stati vicinissimi al Catania.

Colpi mancati Operazioni nate nell'estate del 2013 e portate avanti dall'ex ad. Pablo Cosentino che aveva preso dalla Dinamo Zagabria per 2 milioni di euro il calciatore dell'Inter Marcelo Brozovic che però dopo l'accordo tra le due società, rifiutò il passaggio al Catania preferendo rimanere ancora in Croazia. Mario Pasalic invece è stato vicinissimo al Catania di mister Maran nella stagione 2013/14. Il padre dell'attuale calciatore dell'Atalanta andò allo stadio Franchi il 26 agosto 2013 per assistere alla prima partita di campionato del Catania impegnato contro la Fiorentina che poi vinse 2-1 con i gol di Pepito Rossi e Pizarro e a nulla servì il pareggio di Barrientos nel primo tempo. Dopo la partita il papà di Pasalic incontrò Cosentino in un noto hotel della città toscana e gli disse che suo figlio in una squadra forte come il Catania non avrebbe trovato spazio e lo face rimanere all'Hajduk di Spalato.