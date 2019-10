Il Catania a breve ufficializzerà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Andrea Camplone. Come ormai era già noto da qualche ora, la dirigenza ha trovato l’accordo con Cristiano Lucarelli che torna sulla panchina etnea dopo un anno e mezzo. Il tecnico toscano avrà il duro compito di risollevare la squadra attualmente molto distante dal primo posto. Lucarelli domattina dovrebbe dirigere la rifinitura in vista del match di mercoledì col Bisceglie in casa.