Catania, è luglio senza ritiro ma i prescelti da Laneri già si allenano

Luglio è storicamente il mese in cui scattano i ritiri precampionato. A lavoro da qualche giorno si trovano tutte le squadre professionistiche e anche diverse dilettantistiche. Per il Catania nessun raduno in questo mese d'estate ed è senza dubbio un inedito. Non ci risultano precedenti nella storia del club fondato nel 1946. La nuova proprietà del Catania si spera che sveli nei prossimi giorni i quadri sportivi del club e dia così il via alla nuova stagione facendo scattare visite mediche e ritiro.

ESTATE DI LAVORO - I giocatori allertati nel frattempo si tengono in forma. Oggi l'allenamento individuale è una buona abitudine dei calciatori, che ormai partono per le ferie con i programmi redatti dai preparatori di fiducia. C'è chi calcia in porta ma la base è correre: per tenersi in forma, bruciare calorie, smaltire qualche cena molto ricca. A Catania e in altre parti d'Italia ci sono dei giovani che sotto il sole cocente si impegnano in un lavoro sulla sabbia per rinforzare gli arti inferiori. Dopo la corsa, è la palestra l'attività più frequente. Ai pesi non si rinuncia. Poi qualche sport alternativo come il padel, giusto per non perdere il gusto della competizione ma anche il tennis, un tempo disciplina unica di calciatori degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Questo è il lavoro che stanno eseguendo i calciatori che vestiranno la maglia del Catania la prossima stagione. Un allenamento individuale ma sempre con lo smartphone accanto in attesa che arrivi la chiamata giusta dal ds Laneri o dal tecnico rossazzurro.