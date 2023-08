Catania e Messina le città con maggior tasso di mortalità per incidenti stradali

La sicurezza nelle strade dipende da tanti fattori. Le condizioni delle infrastrutture e anche la disattenzione del conducente del mezzo. Secondo il rapporto Istat-Aci riguardo gli incidenti stradali del 2022 il tasso di mortalità a livello nazionale è stato di 5,4 morti ogni 100 mila abitanti, dato leggermente in calo rispetto al 2019 (-0,4%). Per quanto riguardo i grandi comuni, eiporta Gazzetta.it - il tasso di mortalità stradale è di 4,2 morti ogni 100 mila abitanti, quindi inferiore a quello medio nazionale. La variazione percentuale dei morti rispetto al 2019 è del +11,1%, un aumento non indifferente. Sul 2021 il dato è del +22,3%, ma come già sottolineato quest'annata è stata caratterizzata da limitazioni alla circolazione dovute alla pandemia. Il grande comune col maggior tasso di mortalità nel 2022 è stato Messina, con 6,8 morti per 100 mila e un aumento del 50% rispetto al 2019. Subito dietro un'altra città siciliana, Catania, con 6,0 morti (+20,0% sul 2019) e Bologna, 5,9 di tasso di mortalità e +27,8% sul 2019.