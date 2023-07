Catania, è Muracel, Second Back Sponsor sulla maglia rossazzurra

I fratelli Giuseppe ed Alfredo Salvà, protagonisti del successo imprenditoriale targato Muracel, spiegano: "Il Catania è da sempre un simbolo della Sicilia che piace e conquista, in passato avevamo già vissuto gratificanti esperienze rossazzurre in Serie A ed oggi, anche grazie alla ventata di internazionalità e professionalità in ogni ambito della vita del club garantita dal Presidente Rosario Pelligra e dai dirigenti, crediamo che questo progetto di rilancio sia davvero tra i più interessanti in Italia. Un tratto che ci unisce è l'amore per il territorio, ci auguriamo di poter collezionare insieme soddisfazioni e successi"