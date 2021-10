Catania e Palermo sempre unite nelle difficoltà e nel dolore

Rivali in campo Catania e Palermo ma sempre unite nelle difficoltà

Il Catania si ferma, e domenica, come anticipato ieri, non giocherà contro la Vibonese visto che la partita è stata rinviata a data da destinarsi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città etnea e tutto l'hinterland. Il tecnico rossazzurro Francesco Baldini ha scritto su Instagram un lungo messaggio di solidarietà indirizzato alla gente di Catania ma ha particolarmente apprezzato il gesto degli ultras della Curva Nord Inferiore del Palermo. Il tecnico del Catania ha ricondiviso nelle sue storie la foto dei tifosi rosa e del loro striscione, aggiungendo un commento. “In un simile disastro, lottare tutti insieme è fondamentale. Le difficoltà uniscono, forza Catania sempre. Grazie Palermo…”. Queste le parole dell’allenatore, del Catania. “Il dolore non ha colore“, scrivono i supporter rosanero. E i tifosi hanno voluto infatti rafforzare il concetto con uno striscione che recita una frase semplice e diretta: “Catania rialzati“.