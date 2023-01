Catania, è qui la festa: poker al Licata e la Serie C è a un passo

Ha ragione Giovanni Ferrero quando spiega ai suoi uomini che il calcio è semplice. Ma a Catania troppi scienziati lo complicano chiedendo caterve di gol e calcio spettacolo in Serie D. La capolista anche oggi ha mostrato la sua essenziale semplicità vincendo il match casalingo contro il Licata. Un successo non banale al Massimino davanti ad un meraviglioso pubblico. Vittoria arrivata con una partenza veemente e resa in discesa grazie ai suggerimenti di Lodi e ai gol di Sarao e Vitale nel primo quarto d’ora. Poi nel finale di gara con il Licata in 10 tris di Palermo e poker di Giovinco. Il mister etneo ha disposto i suoi con il 4-3-3 con De Luca nel tridente offensivo. Un Catania che con la tecnica e con la generosità ha chiuso nell’angolo il Licata che ha avuto il merito di non crollare e poi fare il gol al 35’ con Saito che ha battuto Bethers sfruttando un errore difensivo. Subito il 2-1 nel finale di tempo, il Catania è tornato in campo nella ripresa e ha dilagato, facendone altri 2 e palleggiando in bellezza con una sicurezza impressionante. Il Licata dopo l’espulsione di Vitolo è crollato e sono arrivati i gol di Palermo con un preciso destro e Giovinco su calcio di rigore. Ospiti che hanno chiuso in nove uomini per il rosso a Frisenna. Un Catania bello e concreto che ottiene risultati. Così è se vi pare. E Ferraro se la gode visto che alla 20^ giornata del massimo torneo dilettantistico il suo Catania ha ben 14 punti di vantaggio sulla seconda che oggi è il Locri e non più il Lamezia fermato in casa dall'Acireale.