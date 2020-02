Catania e Reggina con le polveri bagnate: pari senza gol al Massimino

Finisce senza reti al Massimino la sfida tra il Catania e la Reggina. Una partita viva con le due squadre che però hanno difettato in fase realizzativa. Meglio il Catania nel primo tempo, più Reggina nella ripresa ma il punteggio non si è schiodato dallo 0-0. Il punto naturalmente non dà alle due squadre una spinta in classifica ma forse a rimetterci di più è il Catania che resta in zona anonima della graduatoria. Partita molto nervosa che si è conclusa con due espulsi: Rizzo per il Catania e Gasparetto per i calabresi.

CRONACA – La prima grande occasione è stata per il Catania con Vicente che ha colpito l’incrocio dei pali al 2’ con una conclusione dalla distanza. Reggina aggressiva subito in avvio di match ma anche il Catania ha risposto bene con un ritmo elevato in fase offensiva. Tanta intensità degli uomini di Lucarelli ma anche la Reggina ha fatto la sua parte giocando a viso aperto. Catania attento e intraprendente nella prima mezz’ora ma poco lucido negli ultimi sedici metri. Primo tempo che si conclude sullo 0-0. Nella ripresa la musica non cambia: Catania che spinge e Reggina che si propone anche bene in ripartenza. Lucarelli per cercare di dare maggiore impulso alla manovra toglie dal campo chi accusa la stanchezza della partita di coppa. Finale nervosissimo al Massimino con l’arbitro che ha espulso Rizzo per padroni di casa e Gasparetto per gli ospiti. Il punteggio non è cambiato e partita scivolata fino alla fine senza emozioni.