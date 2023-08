Catania e Sibeg Coca-Cola scendono in campo ancora insieme

«È per noi un grande orgoglio continuare questo percorso – ha affermato Luca Busi (nella foto), amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola – lo scorso anno abbiamo accompagnato con entusiasmo un club in fase di rinascita, fino al traguardo della vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C. Non vediamo l’ora che inizi il nuovo campionato per continuare a condividere come Coca-Cola la passione dei tifosi rossoazzurri e i futuri successi della squadra».