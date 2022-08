Catania, ecco chi sono le frecce da gol di Ferraro per MS9

Ferraro vuole una squadra più offensiva per aiutare MS9 a fare gol

Redazione ITASportPress

Il Catania versione 2022-23 sta prendendo forma. Ha la faccia da birba di Andrea Russotto, che a 34 anni sa ancora come far girare la testa ai difensori rendendo loro la vita impossibile, e anche come disegnare traiettorie perfette per la testa dei suoi compagni. Ma non solo l’ex Cavese ha queste abilità basta andare a rivedersi i gol rossazzurri nei due allenamenti congiunti contro la Russo Sebastiano Calcio e contro il Taormina per capire. Il terzino destro Rapisarda, il play Lodi, l’ala Giovinco, l’attaccante esterno De Luca e la mezzala Rizzo hanno già dimostrato di avere l’attitudine a mettere palloni invitanti in mezzo all’area.

MS9 - Quando hai un attaccante grande e grosso al centro dell’attacco e con un notevole senso del gol, il dovere dei compagni è servirlo meglio e il più possibile. E’ quello che si augura succeda quest’anno mister Giovanni Ferraro con Manuel Sarao, centravanti da 20 reti stagionali nelle gambe in Serie D. La gara di Coppa Italia con la Sancataldese, la prima ufficiale della stagione, sarà una sorta di prova generale, perché si vedrà come i tanti cavalieri di MS9 lo assisteranno.

Score - I numeri di transfermarkt ci aiutano a capire quale potrà essere, almeno sulla carta, l’apporto delle ali rossazzurre, la cui missione stagionale sarà quella di far spiccare il volo al Catania verso la promozione con i gol di MS9. Sommando le cifre dei cavalieri per MS9, si scopre che portano in dote più di 50 assist, con una media a testa molto alta.

Più soluzioni - Nel nuovo sistema di gioco rossazzurro (Ferraro finora ha usato il 4-3-3 e il 4-2-3-1) sarà essenziale riuscire a creare più occasioni da gol. Più soluzioni Per questo la dirigenza ha messo in organico over assistman e crossatori per rendere il Catania decisamente più offensivo. Poi con tre ali come Russotto, Giovinco e De Luca si vola ancora di più. E MS9 gongola.