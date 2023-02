Catania, ecco come Pelligra si prepara alla grande sfida in Serie C

Al vecchio Cibali si fa squadra, nel senso più ampio del termine: quasi ogni domenica al campo di calcio rossazzurro sono presenti il presidente Ross Pelligra, l’a.d. Vincenzo Grella, il dg Luca Carra e il ds Antonello Laneri. Non è mai stata una semplice partecipazione alle partite o come è capitato spesso anche alle esercitazioni, ma per mostrare la loro vicinanza, anche fisica, a Ferraro e ai giocatori. Insieme hanno seguito il lavoro della squadra seduti sulla tribunetta di Ragalna in autunno e in inverno. Insieme hanno salutato giocatori e staff che si sono avvicinati a fine allenamento. E insieme si sono radunati a tavola per pranzo. E’ l’immagine che meglio rende l’idea di questo Catania.

La forza Non si sono mai sentiti giudici o una commissione d’esame che vigilava sulla preparazione alla grande prova della partita della domenica. Unità, sostegno, comunione di intenti: sono i grandi temi della stagione rossazzurra . Pelligra ha sempre detto alla squadra: «Abbiamo grande fiducia in voi» sia quando è ripartito, sia quando è ritornato dall’Australia anche se recentemente il patron etneo ha piantato la tenda nella “sua” Catania gestendo gli affari dal quartier generale di piazza Spedini. Pelligra vuole vincere sul campo e avviare un progetto per la città di Catania con un piano immobiliare galattico. Se ci riuscirà lo capiremo presto intanto il presidente continua a ripetere ai calciatori lo stesso concetto: «Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi». E i boys rispondono sul campo visto che il Catania continua a vincere in campionato e viaggia con una media altissima.

La sfida Lo stato maggiore unito è un invito alla positività. Vedere i rappresentanti della società in tribuna è ormai una consuetudine. Nello stadio di casa come in trasferta. Il clima di entusiasmo estivo è stato più coinvolgente anche in inverno. Mai rigido anche dopo il ko in Coppa Italia e la sconfitta in campionato. E’ il miglior modo per prepararsi alla grande sfida. Quella sì, un esame nel prossimo campionato di Serie C che inciderà nei giudizi di questa nuova società. Pelligra potrà meritarsi la lode soprattutto la prossima stagione con il carico di milioni che dovrà portare in cassa per restituire slancio al club rossazzurro e ai suoi tifosi che non vogliono veder affossato il loro buon umore di questa stagione da record in campo e in tribuna.