Catania, ecco come si vincono i playoff. Tre domande a…

Un cammino perfetto, fatto di quattro vittorie in quattro partite, 11 gol fatti e quattro subiti. Il film del campionato, insomma, non concede spazio a dubbi: Francesco Baldini ha fatto cambiare rotta al Catania. Il quarto posto non è più un miraggio così come pensare alla Serie B vincendo i playoff. Itasportpress ha rivolto tre domande a un ex allenatore e due ex calciatori.

Qual è la partita più pericolosa nella corsa ai playoff, fuori con Catanzaro e Foggia in casa con Casertana?

Quale può rivelarsi l’arma vincente nello sprint, oppure l’uomo decisivo?

Cosa serve per centrare l’obiettivo serie B nei playoff?