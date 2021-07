Catania, ecco i tre motivi per cui Welbeck ha preferito andare a Catanzaro

Il centrocampista ha fatto molto bene a Catania ma adesso riparte da Catanzaro. Ieri la firma sul contratto

Il centrocampista Nana Welbeck ha firmato il suo nuovo contratto con il Catanzaro come anticipato da Itasportpress.it. Un biennale che conferma la fiducia del club giallorosso sul centrocampista 26enne ghanese. A Catania qualche tifoso è rimasto deluso dalla partenza di Welbeck che ha lasciato il club etneo per tre motivi: poter giocare in un club che parte con un progetto e un obiettivo ben preciso di fare il salto di categoria con elementi forti; un ingaggio superiore a quello offerto dal Catania; infine la voglia di cambiare aria deluso da alcune promesse da vecchio tempo non mantenute dal club etneo sul piano economico. Nana Welbeck ha firmato il nuovo contratto ieri con il Catanzaro e a breve arriverà l'ufficialità come conferma il suo agente croato Mario Rubesa a Itasportpress: "Nana ha sottoscritto ieri il contratto con il club calabrese e l'operazione è conclusa. Il ragazzo è convinto di aver fatto la scelta giusta potendo iniziare una nuova avventura in un club che vuole fare bene la prossima stagione".