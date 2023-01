Catania, ecco il segreto di Ferraro per rendere “affamate” le belve

Un’altra vittoria importante. Il Catania dopo la superba prestazione contro la Vibonese, culminata con una meritata vittoria, sta ottenendo risultati che resteranno negli almanacchi del club. E pensare che l’anno scorso i tifosi proprio in questo periodo del 2022 parlavano nei luoghi di ritrovo di fallimenti e aste. Situazioni che fecero molto male alla squadra del mister Francesco Baldini che in quel periodo mostrava alti e bassi che avrebbero finito per ripercuotersi anche sul rendimento in campionato prima della decisione della Federcalcio di escludere il club dalla Serie C. Ricordare quei momenti, serve per non dimenticare, anche se questo Catania è fatto di tutt’altra pasta ed è riuscito ad accendere l’entusiasmo dei tifosi.