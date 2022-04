Catania, ecco in quale squadra si alleneranno alcuni ex calciatori

Tutti i calciatori che hanno lasciato Catania continueranno gli allenamenti altrove

Dopo l'esclusione dal campionato di Serie C a tre giornate dalla fine, i calciatori del Catania, oltre allo staff tecnico sono ufficialmente svincolati. Molti giocatori continueranno gli allenamenti in altre società mentre chi ha già un contratto per la prossima stagione raggiungerà i futuri club subito. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, Luca Moro ha anticipato l'arrivo e si allenerà con i futuri compagni neroverdi e sarà già a disposizione di mister Dionisi con alcuni mesi di anticipo. Lo stesso farà il centrocampista Freddi Greco che è già a Vicenza. L'attaccante Sipos invece si allenerà a Monza ma c'è anche la Spal che lo vuole. Il giovane attaccante ex Catania Flavio Russo seguirà Moro e si allenerà col Sassuolo. Inutile ribadirlo ma nessun calciatore ex Catania potrà scendere in campo in questa parte finale di stagione.