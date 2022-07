Catania, ecco Pelligra. Domani alle 12 chiarirà tutti i dubbi sulla società

Sarà domani un giorno importante per il futuro del Catania visto che si terrà la prima vera conferenza stampa del prossimo presidente del club etneo, Ross Pelligra. L'imprenditore australiano risponderà a tutte le domande dei giornalisti, anche quelle più scomode, sulla società appena costituita e sulla controllante e anche sul rilancio del Catania con i nomi dei quadri sportivi. Conferenza stampa che si terrà presso l'area congressuale del President Park Hotel di Aci Castello, albergo che ospitava il Catania di Pulvirenti quando militava in Serie A. Nel calcio la scaramanzia esiste e forse la scelta di tornare al President potrebbe avere questa caratteristica di superstizione. Questa la nota diffusa: "Mercoledì 20 luglio alle ore 12.00, presso l’area congressuale del President Park Hotel, ad Aci Castello, si terrà la prima conferenza stampa della società Catania SSD. Il Presidente Rosario Pelligra e il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella sintetizzeranno i contenuti salienti del progetto sportivo, con particolare riguardo alle urgenze operative, presenteranno i professionisti già ricompresi nel team dirigenziale e risponderanno alle domande dei giornalisti. Il Catania che rinasce ringrazia l’architetto Salvo Vitale e l’intero team del President Park Hotel per l’ospitalità garantita con grande entusiasmo e una sincera passione rossazzurra. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania SSD".