Catania, ecco per quanti anni Marsura si è legato ai rossazzurri

Il Catania ha scommesso sull'esterno offensivo ex Ascoli

Ieri l'anticipazione di Itasportpress.it della firma del contratto dell'esterno offensivo Davide Marsura con il Catania. Nelle prossime ore arriverà l'ufficializzazione di questa operazione di mercato con l'ex Ascoli che arriva a parametro zero. Il suo ex allenatore Roberto Breda ai microfoni di Itasportpress ha descritto il calciatore parlandone assolutamente bene. Il Catania ci crede e secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, Marsura ha firmato un contratto biennale e si lega dunque al Catania fino a giugno 2025. Sarà nelle prossime ore a disposizione del tecnico Luca Tabbiani per iniziare gli allenamenti con la squadra.